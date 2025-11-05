Chi è la donna che ha sedotto Dracula – la compagna di Caleb Landry Jones fa un lavoro diverso dal suo

Katya Zvereva, attuale compagna dell’attore Caleb Landry Jones, è nata a San Pietroburgo nel 1990 ed è un’artista figurativa contemporanea la cui ricerca visiva si espande tra molteplici discipline espressive: pittura, incisione, disegno, scultura e installazione. Cresciuta tra cultura russa e formazione internazionale, ha studiato architettura presso una prestigiosa accademia d’arte di Mosca, ottenendo la laurea nel 2013, per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha conseguito un MFA alla New York Academy of Art nel 2016. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IndieWire (@indiewire) Nella sua vita personale e professionale, Katya Zvereva condivide un legame con l’attore e musicista statunitense Caleb Landry Jones – attualmente nel cast di Dracula di Luc Besson – con il quale ha intrapreso una relazione a partire dalla fine degli anni 2010. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

