di Fabio Zaccaria Chi è Elliot, l’attaccante ex Cenisia in forza alla Juventus Under 15: un calciatore esplosivo e prolifico classe 2011, da monitorare per il prossimo futuro in bianconero. Caratteristiche e identikit del giocatore. La Juventus Under 15 ha battuto nel derby della Mole il Torino con il risultato di 4-1: una prestazione di livello per i ragazzi di mister Pecorari, che ha anche garantito il sorpasso in campionato proprio ai cugini granata. Fra i marcatori del match spicca Matthew Elliot Osasenaga, autore di un gol splendido che ha di fatto messo la parola fine alla partita e regalato altri 3 punti ai classe 2011 bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Elliot, il baby prodigio di Pecorari: l’asso nella manica della Juventus Under 15 che risolve le partite. L’identikit dell’attaccante classe 2011