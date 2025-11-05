Chi è Doudou il 39enne sospettato del colpo al Louvre | da star dei social al furto su commissione

Roma, 5 novembre 2025 – Da star dei social a principale sospettato per il furto al Louvre. Il 39enne Abdoulaye N., noto come 'Doudou Cross Bitume' (Doudou la croce d'asfalto) ha ammesso di aver partecipato al colpo del secolo ed è stato formalmente incriminato per “rapina organizzata”, reato punibile con 15 anni di reclusione, e “associazione a delinquere”. Abdoulaye N. è stato arrestato, assieme a un 34enne, il 25 ottobre scorso, quasi una settimana dopo il furto. Gli investigatori ritengono che entrambi abbiano fatto parte del commando di quattro uomini che ha fatto irruzione nella Galleria di Apollo con un montacarichi, portando via gioielli (non ancora recuperati) per 88 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

