Chi è Daniela Spada la moglie di Cesare Bocci | Ha affrontato di tutto
La moglie di Cesare Bocci è Daniela Spada: i due sono convolati a nozze nel 2022 dopo una lunga storia d’amore iniziata nel 1993. La coppia ha una figlia di nome Mia nata nel 2000. L’attore sarà ospite oggi a La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14 su Raiuno. La relazione con la Spada, ex grafica attualmente impegnata nel mondo del food, è nata nei primi anni Novanta, quando dopo una carriera decennale alle spalle debuttava sul grande schermo nel film di Silvio Soldini, L’Aria Serena Dell’Ovest seguito dall’esordio televisivo con Zanzibar. La storia d’amore è stata costellata da momenti che hanno messo a dura prova e solidificato la relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
CONSIGLIO REGIONALE UILTEC EMILIA ROMAGNA Il punto sull'attualità e sulle prossime sfide nelle parole della Segretaria generale della Uiltec Daniela Piras Daniela Piras Uiltec Uil Emilia Romagna Filippo Spada Daniela Piras - facebook.com Vai su Facebook
Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, come sta/ Prima l’ictus, poi il tumore - Una grave patologia dopo la gravidanza, dopo un tumore qualche anno più tardi Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, è la donna alla quale è ... Segnala ilsussidiario.net
Daniela Spada, moglie Cesare Bocci/ La malattia e la rinascita come food blogger - Daniela Spada è la moglie di Cesare Bocci: dall'incontro al grande amore messo a dura a prova da una terribile malattia. ilsussidiario.net scrive
Cesare Bocci a La Volta Buona, chi è l'attore? Età, dove vive, l'ictus e il tumore della moglie, la figlia e la carriera - Dal 1993 è sposato con Daniela Spada, chef professionista dal 2014 e proprietaria di una scuola di cucina dallo stesso anno. Scrive ilmattino.it