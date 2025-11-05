Chi è Daniela Spada la moglie di Cesare Bocci | Ha affrontato di tutto

La moglie di Cesare Bocci è Daniela Spada: i due sono convolati a nozze nel 2022 dopo una lunga storia d’amore iniziata nel 1993. La coppia ha una figlia di nome Mia nata nel 2000. L’attore sarà ospite oggi a La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14 su Raiuno. La relazione con la Spada, ex grafica attualmente impegnata nel mondo del food, è nata nei primi anni Novanta, quando dopo una carriera decennale alle spalle debuttava sul grande schermo nel film di Silvio Soldini, L’Aria Serena Dell’Ovest seguito dall’esordio televisivo con Zanzibar. La storia d’amore è stata costellata da momenti che hanno messo a dura prova e solidificato la relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

