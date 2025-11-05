Chi è Chi Awards Fashion & Taste 2025 | i vincitori
«L’Italianità» è stato il tema della nuova edizione del premio ideato da Cristiana Schieppati e realizzato in collaborazione con La Cucina Italiana. Ecco i vincitori, premiati per il loro contributo alla valorizzazione del bello e del buono italiano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ai CHI E’ CHI AWARDS FASHION & TASTE 2025 trionfa l’Italianità: moda, gusto e creatività si incontrano al Rosa Grand Milano. Ecco la lista completa dei vincitori - X Vai su X
