Chi è Chi Awards Fashion & Taste 2025 | i vincitori

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’Italianità» è stato il tema della nuova edizione del premio ideato da Cristiana Schieppati e realizzato in collaborazione con La Cucina Italiana. Ecco i vincitori, premiati per il loro contributo alla valorizzazione del bello e del buono italiano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

chi 232 chi awards fashion amp taste 2025 i vincitori

© Vanityfair.it - Chi è Chi Awards Fashion & Taste 2025: i vincitori

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 232 Awards Fashion Amp