Chi affronterà Jannik Sinner alle ATP Finals 2025? I possibili avversari in base alle fasce del sorteggio

Manca ancora il nome dell’ ultimo qualificato in singolare alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, in programma a Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre, ma per gli altri sette si conosce anche la collocazione nelle quattro fasce di merito. Nella prima fase a gironi, che si giocherà dal 9 al 14 novembre, ogni tennista affronterà gli altri tre inseriti nello stesso raggruppamento, ed i primi due classificati si qualificheranno per le semifinali, previste sabato 15, infine la finale sarà in programma domenica 16. In sede di sorteggio, dunque, gli otto qualificati saranno suddivisi in quattro urne, a seconda del piazzamento nella Race: Jannik Sinner, accreditato del numero 2, sarà la teste di serie del proprio raggruppamento, mentre nell’altro girone sarà inserito lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterà Jannik Sinner alle ATP Finals 2025? I possibili avversari in base alle fasce del sorteggio

Contenuti che potrebbero interessarti

Jannik Sinner, via alla missione Nitto ATP Finals: programma e impegni nella sua prima settimana a Torino - Jannik Sinner nella serata di lunedì, a 24 ore dal trionfo a Parigi che gli ha regalato la vittoria nell'ultimo Masters 1000 della stagione e ... eurosport.it scrive

Atp Parigi, Jannik Sinner batte Ben Shelton e vola in semifinale: affronterà Zverev - 3 in un'ora e 9 minuti di gioco, conquistando la sua 51esima vittoria stagionale. Si legge su tg24.sky.it

Jannik Sinner torna primo nella classifica Atp, in cima alla graduatoria dopo la vittoria ai Masters 1000 di Parigi VIDEO - In meno di due mesi dal cedere il primato a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si riprende la vetta della classifica mondiale Atp grazie al trionfo al Masters 1000 di Parigi, con un margine ... Scrive msn.com