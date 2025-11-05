Chi abiterà Arezzo dopo di noi? Lo spettacolo-evento con Fabrizio Gatti
"Chi abiterà Arezzo dopo di noi?". Il giornalista d'inchiesta Fabrizio Gatti porta in scena uno spettacolo incentrato interamente sui temi del futuro demografico delle nostre città. L'appuntamento, aperto al pubblico e gratis, è in calendario per mercoledì 26 novembre all'interno della Casa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
