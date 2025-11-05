Chelsea e Liverpool vorrebbero la mossa di Sven Botman

Breaking: Una vista generale di una bandiera d’angolo del Chelsea prima di una partita della Premier League. (Foto di Ryan PierseGetty Images) Il difensore del Newcastle United Sven Botman è stato collegato ad un allontanamento dal club nei prossimi mesi. I rapporti suggeriscono che Liverpool e Chelsea siano interessati a ingaggiare il difensore della nazionale olandese. Il 25enne ha fatto bene da quando è arrivato al Newcastle, ma ha avuto la sua giusta dose di problemi di infortuni. Sarà interessante vedere se il Liverpool o il Chelsea decideranno di avanzare una proposta ufficiale per ingaggiarlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

