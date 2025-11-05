Chelsea e Liverpool vorrebbero la mossa di Sven Botman
Breaking: Una vista generale di una bandiera d’angolo del Chelsea prima di una partita della Premier League. (Foto di Ryan PierseGetty Images) Il difensore del Newcastle United Sven Botman è stato collegato ad un allontanamento dal club nei prossimi mesi. I rapporti suggeriscono che Liverpool e Chelsea siano interessati a ingaggiare il difensore della nazionale olandese. Il 25enne ha fatto bene da quando è arrivato al Newcastle, ma ha avuto la sua giusta dose di problemi di infortuni. Sarà interessante vedere se il Liverpool o il Chelsea decideranno di avanzare una proposta ufficiale per ingaggiarlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
L'Arsenal non commette errori e conferma la fuga. Pari faticoso per lo United
ABAKINYI 3 MURI BARCA ? CEBALLOS AVA I MADRID? ARAUJO MU BWONGEREZA, Chelsea, Liverpool, Napoli
DIRETTA/ Chelsea Liverpool (risultato finale 2-1) video streaming: la decide Estevao! (oggi 4 ottobre 2025) - La diretta Chelsea Liverpool sta per cominciare, la Premier League ci regala l'ennesimo big match e questo in particolare è stato ricordato poche ore fa, sfruttando il ritorno di José Mourinho a
Chelsea-Liverpool 2-1: video, gol e highlights - Il big match della 7^giornata di Premier League tra Chelsea e Liverpool lo decide Estevao.
Chelsea, vittoria da Champions: tre gol al Liverpool. E ritrova Palmer - 1 il Liverpool, alla prima uscita da campione in carica, e aggancia al quarto posto il Newcastle, suo prossimo avversario domenica nello scontro diretto al St.