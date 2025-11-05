Che tempo farà nel weekend a Como | insiste l' anticiclone

L'anticiclone è in fase di rinforzo e si sta espandendo dall'Europa sudoccidentale verso gli stati centrali del Continente, aprendo una sequenza di giornate stabili sull'Italia. Fino a giovedì, poche saranno le variazioni, con l'anticiclone australiano che prolungherà le condizioni di stabilità. 🔗 Leggi su Quicomo.it