Che posto ha nell’Ue la Repubblica ceca di Babiš che piace a Orbán

Andrej Babiš, già primo ministro della Repubblica ceca e leader del partito populista ceco Ano – più volte paragonato a Trump e a Berlusconi per la carriera imprenditoriale (non priva di scandali) che ha preceduto quella politica – all’inizio di ottobre si è affermato alle elezioni, e ha poi ricevuto dal presidente della Repubblica Petr Pavel l’incarico di formare un governo. Ma il partito del primo ministro in pectore non ha raggiunto, da solo, la maggioranza in Parlamento, e per costruire un’alleanza Babiš ha guardato alla sua destra, imbarcando il movimento degli “ Automobilisti per se stessi” – che già dal nome rende esplicita la sua priorità politica: l’opposizione alle politiche europee di contrasto al cambiamento climatico – e l’estrema destra dell’Spd (“Libertà e Democrazia diretta”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

