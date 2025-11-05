Che pena i compagni in piazza contro i militari

Mettiamo dei fessi nei nostri cannoni. La marmaglia pacifista e pro-Pal, che ha contestato le Forze Armate nel giorno della loro festa con una virulenza senza precedenti, è lo specchio dell'incoscienza di quella parte del Paese che dice di voler risolvere le guerre del mondo con il dialogo ma poi scende in piazza a vomitare insulti e idiozie. Alla celebrazione ufficiale ad Ancona, oltre al ministro della Difesa, Guido Crosetto, c'era Sergio Mattarella, che da Costituzione è anche il capo delle Forze Armate, mentre il premier Giorgia Meloni ha presenziato con il presidente della Repubblica alla cerimonia all'Altare della Patria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Che pena i compagni in piazza contro i militari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SPETTACOLO TEATRALE "ANGELI" - COMPAGNIA "TEATRO IN MOSTRA" Domenica 9 novembre 2025, alle ore 16.30, presso l'Auditorium in località Ossuccio, la compagnia "Teatro di Mostra" porterà in scena lo spettacolo "Angeli", liberamente ispirato al ro - facebook.com Vai su Facebook

Giornata contro la pena di morte, Amnesty: nel mondo dati in aumento - In occasione della 23esima Giornata mondiale contro la pena di morte, che si celebra ogni anno il 10 ottobre, Amnesty International si è unita alla Coalizione mondiale contro la pena di morte e ad ... Scrive tg24.sky.it

Francia in piazza contro la manovra, 'siamo un milione' - Il sindacato esulta, Mélenchon si congratula e Lecornu assicura: quello che i manifestanti chiedono "è al centro delle consultazioni con sindacati e partiti". Secondo ansa.it