Che inverno sarà in Toscana? Non mite come gli ultimi anni e potrebbe cadere anche molta neve

Firenze, 5 novembre 2025 – La domanda circola con insistenza tra gli appassionati di montagna: « Quest’anno nevicherà in Toscana? ». La stagione sciistica è alle porte e, come spesso accade, tra speranze e timori si guardano montagne e previsioni con crescente attenzione. La risposta, al momento, è prudente ma non negativa: secondo il Lamma, per ora la neve non c’è e non è attesa nel brevissimo periodo. Ma l’ inverno potrebbe riservare soddisfazioni. Guardando ai dati, gli esperti evidenziano che non c’è alcuna anomalia: storicamente sull’Appennino toscano, e in particolare all’Abetone, prima di dicembre la neve non è quasi mai una presenza stabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Che inverno sarà in Toscana? Non mite come gli ultimi anni e potrebbe cadere anche molta neve

