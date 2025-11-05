Che gran PALaculi | gli affari a 5stelle nel business della difesa
Pacifisti ma in prima linea nel business della difesa. È il paradosso che attraversa l'universo pentastellato finito nei ranghi dell'industria militare italiana. Ex deputati del Movimento 5 Stelle, cresciuti nel culto dell'antimilitarismo, oggi siedono nei consigli e nei board di società che lavorano con la Nato, l'Agenzia Europea della Difesa e il ministero degli Esteri. Emblematica è Laran Business Srl, una start-up di consulenza con sede a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia e ufficio operativo a Milano e Roma, in via Uffici del Vicario (dove hanno sede anche i gruppi parlamentari), federata in Aiad, la federazione delle aziende italiane per Aerospazio, Difesa e Sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
