Che cosa hai detto? Garlasco Garofano a muso duro contro De Rensis | lo scontro in tv

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco continuano a riservare colpi di scena. Dopo la decisione dell’avvocato Domenico Aiello di sospendere gli accertamenti forensi sui dispositivi sequestrati all’ex procuratore Mario Venditti e al padre di Andrea Sempio, chiedendo la supervisione di un giudice terzo, si è aperto un nuovo fronte di tensione. La scelta del legale, che difende Venditti, ha spiazzato non solo gli investigatori ma anche gli stessi consulenti già incaricati delle analisi. La mossa, inattesa, ha di fatto congelato per ora l’esame dei cellulari e dei computer, rallentando ulteriormente un’inchiesta che già si muove su un terreno minato tra verità giudiziarie, errori del passato e accuse incrociate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Claudia Gerini, la bordata (inaspettata) contro Samira Lui: cosa ha detto - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, la genetista di Sempio e l'ex di Stasi stanno con Nordio: "Ha ragione" - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato a far riferimento alle nuove indagini sul delitto di Garlasco nell'ambito di un ... Secondo iltempo.it

“Lo ha detto al suo avvocato”. Garlasco, bomba su Stasi: Rinaldi lo dice in diretta - Durante la puntata del 4 novembre del programma Ignoto X, condotto da Pino ... Lo riporta thesocialpost.it

Garlasco, scontro tra Garofano e l'avvocato De Rensis in diretta tv: "Mi ha definito ingenuo", "Trasecolo" - Nuovo scontro in diretta tv in merito al caso Garlasco, il generale Garofano chiede spiegazioni all'avvocato De Rensis: la replica del legale ... virgilio.it scrive