Torna, per il quarto anno in Italia, GQ Men of The Year: l’evento globale di GQ che celebra le personalità del mondo della musica, del cinema, dello sport e dell'intrattenimento che hanno caratterizzato il 2025 grazie alla loro creatività, al loro stile e alla loro influenza. GQ premia gli artefici del cambiamento, i cui contributi continuano a plasmare la cultura e il mondo in cui viviamo. Un momento unico che coinvolge tutte le edizioni del brand presenti nei sei continenti, che da questo mese daranno vita a una serie di iniziative e numeri speciali, da Los Angeles a Londra e Parigi, da Berlino a Milano, Madrid, fino a Tokyo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Che cosa aspettarsi dal GQ Men of The Year quest'anno