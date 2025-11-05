Che Comico Gisonna e Laurato aprono la stagione 25 26

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con l'apertura della rassegna "Che Comico", al Teatro Ridotto di Salerno. La stagione prende il via sabato 8 e domenica 9 novembre con lo spettacolo "Due di Troppo", che vede protagonisti Salvatore Gisonna e Peppe Laurato.Lo spettacolo, scritto e diretto dagli stessi Gisonna e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

"Che Comico", Gisonna e Laurato aprono la stagione 25/26 - La stagione prende il via sabato 8 e domenica 9 novembre con lo spettacolo "Due di Troppo", che vede protagonisti ... Segnala salernotoday.it

Salerno, al Ridotto debutta “Che Comico” con Gisonna & Laurato - La coppia in scena sabato 8 e domenica 9 novembre con “Due di Troppo” Al via una stagione ricca di comicità intelligente tra tradizione e sperimentazione ... Secondo zon.it

Cerca Video su questo argomento: Comico Gisonna Laurato Aprono