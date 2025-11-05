Champions quanti punti servono per qualificarsi? Lo scenario non è ideale per il Napoli
È stata una serata sicuramente non soddisfacente per il Napoli di Antonio Conte, che è uscito dallo Stadio Diego Armando Maradona con un mistero 0-0 contro l’ Eintracht Francoforte. La compagine tedesca si è resa protagonista di una prestazione super difensiva, che ha messo i bastoni tra le ruote ai campioni d’Italia in carica, che non sono riusciti a trovare l’episodio per sbloccare la gara. Sono quattro i punti conquistati dal Napoli nelle quattro partite fino a ora disputate nella League Phase della UEFA Champions League. Ma quanti punti servono al Napoli per passare, quantomeno, alla fase dei playoff? È evidente che serve un cambio di passo per gli azzurri, per fare in modo da non restare con il cerino in mano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
