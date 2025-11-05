Champions per la Juve solo un pari con lo Sporting | Vlahovic risponde ad Araujo

Feedpress.me | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Sporting Lisbona 1-1 JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 6, Koopmeiners 6.5; Cambiaso 6, Locatelli 6.5 (37' st Miretti sv), Thuram 6 (27' st Kostic sv), McKennie 6.5; Conceicao 6 (27' st Zhegrova sv), Yildiz 6.5 (42' st David sv); Vlahovic 7 (37' st Adzic sv). In panchina: Perin, Scaglia, Openda, Rugani, Joao Mario, Rouhi. Allenatore: Spalletti 6.5. SPORTING LISBONA (4-2-3-1):. 🔗 Leggi su Feedpress.me

