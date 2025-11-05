Champions per la Juve solo un pari con lo Sporting | Vlahovic risponde ad Araujo
Juventus-Sporting Lisbona 1-1 JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 6, Koopmeiners 6.5; Cambiaso 6, Locatelli 6.5 (37' st Miretti sv), Thuram 6 (27' st Kostic sv), McKennie 6.5; Conceicao 6 (27' st Zhegrova sv), Yildiz 6.5 (42' st David sv); Vlahovic 7 (37' st Adzic sv). In panchina: Perin, Scaglia, Openda, Rugani, Joao Mario, Rouhi. Allenatore: Spalletti 6.5. SPORTING LISBONA (4-2-3-1):. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La Juventus pareggia ancora in Champions League: con lo Sporting Lisbona arriva il terzo pareggio in 4 gare - facebook.com Vai su Facebook
La Juve è tecnicamente un disastro e di Gregorio forse non è neanche il più scarso dei titolari, ma avere un portiere che prende sempre gol toglierebbe sicurezza pure al Real di Zidane, questa Champions ce l'ha sulla coscienza lui, chi lo ha comprato e chi lo - X Vai su X
Vlahovic sveglia la Juve, solo un pari con lo Sporting Lisbona: la classifica Champions si fa dura - Tre punti dopo quattro giornate valgono per ora il ventitreesimo posto ... Secondo msn.com
Juve, non basta Spalletti per vincere in Champions: ancora un pari con lo Sporting - I bianconeri, ancora orfani della vittoria in questa nuova edizione della Champions League, si sono dovuti accontentare ... it.blastingnews.com scrive
Champions, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic la riprende, partita dominata ma non basta a Spalletti - Portoghesi subito avanti, poi i bianconeri si rialzano e comandano: occasioni a ripetizione, portiere avversario migliore in campo ... Come scrive tuttosport.com