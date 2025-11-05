Champions League le partite di Inter e Atalanta in TV | orari e dove vederle

Oggi mercoledì 5 novembre sono in programmazione nove partite che chiudono il quarto turno di Champions League. Due sono in programma alle 18:45, le altre 7 (tra cui Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta) alle 21:00. La sfida di San Siro sarà in esclusiva su Prime, le altre su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Juventus pareggia ancora in Champions League: con lo Sporting Lisbona arriva il terzo pareggio in 4 gare - facebook.com Vai su Facebook

Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sua prima panchina in Champions League con i #JuveSCP #UCL - X Vai su X

Champions League, le partite di Inter e Atalanta in TV: orari e dove vederle - Oggi mercoledì 5 novembre sono in programmazione nove partite che chiudono il quarto turno di Champions League ... Da fanpage.it

Inter-Kairat Almaty, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) - Si disputa oggi alle 21 il match tra i nerazzurri e il club kazako al suo esordio in Champions. Da wired.it

Champions League, le partite di oggi in TV: orari e dove vederle - Sporting alle 21 sono le partite delle italiane che giocano oggi la quarta giornata di Champions League ... Si legge su fanpage.it