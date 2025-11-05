Champions League Juventus-Sporting Lisbona 1-1
Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra Juventus e Sporting Lisbona, gara valida per la quarta giornata della league phase di Champions League. Succede tutto nel primo tempo: al vantaggio di Araujo al 12? per i portoghesi con un diagonale chirurgico ha risposto Vlahovic in scivolata al 34? su invito di Thuram. I bianconeri salgono così a 3 punti, in fondo alla zona playoff, mentre i portoghesi salgono a quota 7. FT ?? Termina in pareggio la sfida dell’Allianz Stadium???? #JuveSCP #UCL pic.twitter.comcjjMG4nahQ — JuventusFC (@juventusfc) November 4, 2025 Juventus-Sporting Lisbona 1-1, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
