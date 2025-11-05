Champions League | Juventus Pareggia 1-1 con lo Sporting Ma i Segni di Spalletti Sono Già Visibili

Gbt-magazine.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Sporting 1-1: Un Pareggio Amaro in Champions, Ma la Mano di Spalletti Inizia a Vedersi. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Juventus, quella contro lo Sporting Lisbona in Champions League. L’1-1 finale, pur ottenuto contro una buona squadra, serve poco ai bianconeri nella corsa alla qualificazione agli ottavi. Tuttavia, al di là del risultato, c’è un elemento che spicca: i primi, evidenti, effetti positivi della “mano” di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Una Partita Combattuta e i Segnali di Ripresa. La Juventus non è stata passiva, subendo le manovre offensive dell’avversario. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

champions league juventus pareggia 1 1 con lo sporting ma i segni di spalletti sono gi224 visibili

© Gbt-magazine.com - Champions League: Juventus Pareggia 1-1 con lo Sporting, Ma i Segni di Spalletti Sono Già Visibili

