Champions League i risultati di martedì
Roma, 4 novembre 2025 - Non delude la prima delle due finestre della quarta giornata della Uefa Champions League: ricca di gol e di episodi, a eccezione delle due italiane. Nel primo anticipo, il Napoli prova a sfondare la difesa dell'Eintracht Francoforte, ma il muro tedesco resiste e la partita termina 0-0, con gli azzurri che conquistano il quarto punto in classifica. La Juventus, invece, parte male: subito sotto dopo il gol dello Sporting, che sfiora anche il raddoppio con una traversa. A salvare i bianconeri ci pensa Dusan Vlahovic, firmando il pareggio che fissa il risultato sull'1-1: terzo pareggio in quattro partite per la squadra di Spalletti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
