Champions League calcio oggi in tv | orari 5 novembre programma streaming
Dopo le partite di ieri, anche questa sera la Champions League è pronta a tornare in scena con la seconda parte delle gare relative al quarto turno della “Fase Campionato” della competizione calcistica più importante per i club del Vecchio Continente. Nove le partite in programma, in questo mercoledì 5 novembre: 2 alle 18.45 e 7 alle ore 21.00, con le formazioni italiane impegnate in contemporanea in serata in due match profondamente diversi. L’Inter infatti ospiterà i kazaki del Kairat Almaty, certamente molto alla portata dei nerazzurri, mentre l’Atalanta andrà a fare visita al Marsiglia, in un duello non facile contro la formazione allenata da Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Il tecnico bianconero analizza il pareggio interno contro lo Sporting Lisbona in Champions League, che complica la strada europea dei bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sua prima panchina in Champions League con i #JuveSCP #UCL - X Vai su X
Champions League, le partite di oggi in TV: orari e dove vederle - Sporting alle 21 sono le partite delle italiane che giocano oggi la quarta giornata di Champions League ... Si legge su fanpage.it
Inter-Kairat Almaty, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) - Si disputa oggi alle 21 il match tra i nerazzurri e il club kazako al suo esordio in Champions. Riporta wired.it
Napoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE - La squadra di Antonio Conte ospita i tedeschi al Maradona per la quarta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it