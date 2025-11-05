Champions a secco al Maradona tra Napoli-Eintracht

Antonio Conte Finisce senza reti la sfida di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte. La squadra di Conte domina il possesso (oltre il 65%) ma non trova la via del gol, frenata da imprecisioni e da un ottimo Zetterer. Le occasioni migliori arrivano con Hojlund ed Elmas, ma i tedeschi resistono fino al 96?. Nel finale proteste del ‘Maradona’ per un tocco di mano di Theate, giudicato involontario dall’arbitro Pinheiro. Nel primo tempo il Napoli costruisce tanto ma conclude poco: Anguissa e McTominay non inquadrano la porta, mentre Elmas è il più ispirato. Nella ripresa Conte prova a cambiare con Neres e Lang, ma il ritmo cala. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

