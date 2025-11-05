chagall per le famiglie al via il ciclo di incontri

Oggi alle 17, nella sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, avrà inizio il ciclo di conferenze a corredo della mostra ‘ Chagall, testimone del suo tempo ’, che sarà aperta fino all’8 febbraio. Il primo incontro sarà tenuto da Francesca Villanti, curatrice della mostra, che in quell’occasione illustrerà il percorso espositivo della rassegna, invitando il pubblico ad immergersi nell’universo poetico di Chagall. Un viaggio straordinario che rivela come il grande artista noto per le figure fluttuanti e le colorate atmosfere incantate, abbia saputo mantenere viva la memoria della sua terra natale, della tradizione e degli affetti, proiettandoli sempre verso nuovi orizzonti espressivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

