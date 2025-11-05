Cgil e Uil escluse dai tavoli in Ulss 3 | Non hanno firmato il contratto
Scoppia la protesta di Fp Cgil e Uil Flp all'Ulss 3, dopo che questa mattina i due sindacati sono stati esclusi dal tavolo di confronto conclusivo sull’ipotesi di accordo sulla destinazione delle risorse previste dalla legge regionale del Veneto 262024, quella che ha stanziato le risorse per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondisci con queste news
Scuola e ricerca escluse dalla Manovra 2026, la FLC CGIL Nazionale accusa il Governo di dimenticare il mondo dell’istruzione: ecco pertanto cosa troviamo nella bozza di testo e (soprattutto) cosa non è presente. - facebook.com Vai su Facebook
Poste, Cgil-Uil: “Esclusi dai tavoli da sei mesi” - “Trattative separate con Poste italiane e sul tavolo mediazioni già raggiunte con altri sindacati. ilfattoquotidiano.it scrive
Manovra, sindacati spaccati: la Uil promuove il dialogo con il governo, la Cgil rilancia la protesta - Sul tavolo della Comissione Bilancio di Camera e Senato, la manovra economica divide i sindacati: la Uil promuove il dialogo con il Governo, la Cgil ... affaritaliani.it scrive
Cgil Cisl e Uil 'aprire un tavolo sul Trasporto pubblico locale' - L'apertura immediata di un tavolo di confronto sul futuro del Trasporto Pubblico Locale (Tpl) nelle Marche. Segnala ansa.it