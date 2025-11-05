Cestini dei rifiuti usurati e vecchi Ora sostituiti
Sostituiti in città, negli ultimi giorni, almeno altri 5 cestini da Plures Alia, dopo le segnalazioni del Controllo del Vicinato e l’intervento del nostro giornale. Un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, amministrazione comunale e servizi di gestione della cosa pubblica. Marco Lucarelli, referente del Controllo del Vicinato, aveva scritto: "Abbiamo contattato per email gli uffici comunali ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. È noto che sul territorio di Montecatini Terme, da tempo, tanti dei cestini presenti sono chiusi in quanto erano stati danneggiati e si erano usurati. Sono sigillati con sacchi e fettucciato spesso riaperti da chi non sa dove buttare un semplice fazzoletto o i bisogni del cane, una questione sentita da residenti, turisti e tutti coloro che convergono dai comuni limitrofi, inoltre ne deriva un problema ambientale e di decoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
POSA NUOVI CESTINI È iniziata la nuova fase di posa dei cestini su tutto il territorio A questa, nei prossimi giorni, seguirà un’ulteriore fase per il collocamento dei cestoni Non ci stancheremo mai di dirlo: solo piccoli rifiuti! Cestini e cestoni sono nu - facebook.com Vai su Facebook
Cestini dei rifiuti usurati e vecchi. Ora sostituiti - Sostituiti in città, negli ultimi giorni, almeno altri 5 cestini da Plures Alia, dopo le segnalazioni del Controllo del ... Lo riporta lanazione.it
I cestini dei rifiuti?. Usati come bidoni - La foto a fianco scattata da un cittadino cronista ritrae il poco edificante spettacolo che puntualmente si verifica in viale Montegrappa dove i cestini stradali, che ovviamente servono per ... Secondo lanazione.it
"Rifiuti, i cestini vanno usati con rispetto" - Questo l’appello lanciato via stampa e social dal sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi. Segnala ilrestodelcarlino.it