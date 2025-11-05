Cessione stadio San Siro a Milan e Inter completato il rogito | tutti gli aggiornamenti

È stato completato questa mattina il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter: in corso le ultime pratiche. E adesso si passa alla fase successiva, gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, completato il rogito: tutti gli aggiornamenti

