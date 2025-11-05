Cessione San Siro definito il rogito a Milan e Inter | il comunicato del comune di Milano

San Siro, questa mattina è stato definito il rogito per la cessione dell'impianto a Milan e Inter, passaggio fondamentale per la costruzione del nuovo stadio da 71.500 posti. Il comunicato del comune di Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cessione San Siro, definito il rogito a Milan e Inter: il comunicato del comune di Milano

San Siro passa a Inter e Milan: firmato il rogito per la cessione dello stadio ai club - Lo stadio Giuseppe Meazza e le aree limitrofe diventano di proprietà di Inter e Milan. tuttomercatoweb.com scrive

San Siro a Milan e Inter: il comunicato del Comune di Milano - Oltre a Milan e Inter, anche il Comune di Milano ha ufficializzato sul suo sito la firma del rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club milanesi: "È ... Lo riporta milannews.it

San Siro: approvata la convenzione quadro per la vendita a Inter e Milan, svelati tutti i costi - Approvata la convenzione quadro per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Scrive newsmondo.it