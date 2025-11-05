Cesenatico capitale dei podcast Tre giorni per ’Sentire le voci’
Cesenatico si conferma la capitale dei podcast. Il teatro comunale ospita " Sentire le voci ", una tre giorni con un cartellone ricco di ospiti, sorprese e contaminazioni speciali, in quanto assieme ai nomi più in vista del mondo podcast italiano, ci saranno incursioni nel panorama letterario e nella musica, con incontri tutti ad ingresso libero. In cabina di regia ci sono il direttore artistico Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli e la media partnership con RaiPlay Sound. Il primo appuntamento è venerdì pomeriggio, quando alle 16 la giornalista Carlotta Sisti presenterà il suo "Insonni" (Chora Media); alle 17 si proseguirà con Giuseppe Pastore, una delle firme più importanti della nuova generazione di giornalisti sportivi italiani che parlerà della sua esperienza all’interno di Cronache di Spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Voce di Cesenatico. Claudio Simonetti · Phenomena (Main Theme). La vera festa di Halloween di Cesenatico? Senza dubbio a Bagnarola! https://lavocedicesenatico.it/a-cesenatico-halloween-fa-rima-con-bagnarola/ - facebook.com Vai su Facebook
Cesenatico capitale dei podcast. Tre giorni per ’Sentire le voci’ - Cartellone ricco di ospiti ed eventi per la rassegna che parte venerdì al teatro comunale. ilrestodelcarlino.it scrive
Da venerdì a domenica, Cesenatico diventa la capitale del podcast - Il Teatro di Cesenatico è pronto a diventare il centro del mondo del podcast con tre giorni di ospiti, incontri, sorprese e racconti speciali ... livingcesenatico.it scrive
Cesenatico, il festival del podcast torna a teatro - Da venerdì 7 a domenica 9 novembre il Teatro di Cesenatico ospita tre giorni di podcast con la direzione artistica di Matteo Cavezzali, la curatela ... Lo riporta corriereromagna.it