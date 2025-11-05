Cesenatico capitale dei podcast Tre giorni per ’Sentire le voci’

Cesenatico si conferma la capitale dei podcast. Il teatro comunale ospita " Sentire le voci ", una tre giorni con un cartellone ricco di ospiti, sorprese e contaminazioni speciali, in quanto assieme ai nomi più in vista del mondo podcast italiano, ci saranno incursioni nel panorama letterario e nella musica, con incontri tutti ad ingresso libero. In cabina di regia ci sono il direttore artistico Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli e la media partnership con RaiPlay Sound. Il primo appuntamento è venerdì pomeriggio, quando alle 16 la giornalista Carlotta Sisti presenterà il suo "Insonni" (Chora Media); alle 17 si proseguirà con Giuseppe Pastore, una delle firme più importanti della nuova generazione di giornalisti sportivi italiani che parlerà della sua esperienza all’interno di Cronache di Spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

