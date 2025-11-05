Cesari | Sì al Var a chiamata e tempo effettivo Sul mio passato da arbitro dico questo

Inter News 24 Le parole di Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, sulla sua carriera nel mondo del calcio e sul Var. Tutti i dettagli in merito. Graziano Cesari si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. MAI COINVOLTO IN INCHIESTE – Mai. E neppure da moviolista ho ricevuto pressioni, forse c’entra il mio carattere schivo e riservato. VAR – L’avrei benedetto. Non dico che sia la panacea di tutti i mali, però un salvagente fondamentale e non se ne può più fare a meno. Noi eravamo in tre, arbitro e due assistenti, oggi sono una squadra tra campo e sala Var. I benefici veri li vedremo con la nuova generazione di arbitri: Zufferli, Marcenaro, Bonacina sono cresciuti con il Var. 🔗 Leggi su Internews24.com

