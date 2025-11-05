Cesare Cremonini gli speciali auguri alla madre Poi la spiegazione | Ecco perché la chiamo sempre Carla

Cesare Cremonini ha sempre avuto un legame profondo con la sua famiglia, in particolare con la madre, Carla. In queste ore, il cantante ha voluto dedicarle un dolce pensiero su Instagram in occasione del suo compleanno, condividendo una foto che ritrae la donna con in mano un mazzo di fiori -. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

@cesarecremonini è a Londra con il mitico @gregwilliamsphotography A quanto pare bolle qualcosa in pentola, insieme stanno girando dei filmati per le strade della città Se hai incontrato per caso Cesare in questi giorni, scrivi nei commenti! . . #cesarecremo - facebook.com Vai su Facebook

“San Luca” — il brano simbolo di due notti indimenticabili allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna — prende vita nella versione live insieme a @lucacarboniofficial, all’interno del nuovo album live #CremoniniLIVE25. ecco un’anteprima esclusiva del video liv - X Vai su X

Il dolce messaggio di auguri di Cesare Cremonini per mamma Carla nel giorno del suo compleanno - La penna di Cesare Cremonini, che possiamo ammirare grazie alle sue canzoni, ci ha sempre fatto immaginare il suo mondo fatto di sensibilità, profondità, amore. Si legge su r101.it

Cesare Cremonini chiude un tour da superstar, tra spettacolo e fragilità - Cesare Cremonini chiude il tour 2025 con un'esaltazione di una carriera da superstar, che non dimentica mai dov'è casa e dove sono le fragilità più importanti «È incredibile cosa si può fare con il ... vogue.it scrive

Cesare Cremonini a Napoli con Caterina Licini: la foto al Maradona e la cena dopo il concerto - Caterina Licini era al Maradona di Napoli ieri sera, dove si è tenuto il concerto di Cesare Cremonini. Segnala fanpage.it