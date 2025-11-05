Cesano Boscone a consegnare il pacco dagli Stati Uniti ci pensa la polizia | dentro ci sono 3 chili di hashish
Bergamo, 5 novembre 2025 – Al posto delle scarpe c’era il carico di droga. Nei guai è finito un giovane di Cesano Boscone, arrestato all’aeroporto Caravaggio di Orio al Serio. Il 24enne era infatti destinatario di un pacco contenente 2.880 grammi di resina di hashish. L'attività di indagine è stata avviata a seguito di una visita doganale eseguita unitamente dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e dai finanzieri della Compagnia di Orio al Serio presso il magazzino gestito dalla società U.p.s. nello scalo aeroportuale. MALPENSA(VARESE)-ARCHIVIO- UNITA' CINOFILA GUARDIA DI FINANZA DURANTE CONTROLLI BAGAGLI E PASSEGGERI AGLI ARRIVI DEL TERMINAL 1-FOTO NEW PRESS PER LOMBARDIA PER RIMOLDI Destinatario ai raggi X . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
