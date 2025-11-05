cervia diventa una maxi balera con il grande natale dei ballerini

Si terrà a Cervia, che diventa cosi la più grande Balera di Romagna per le Festività di Natale, venerdì 19 dicembre a partire dalle ore 20 al Palazzetto dello Sport di Cervia, il primo Grande Natale dei Ballerini a cura della Federazione Danze Folk, la più grande federazione delle migliori scuole di ballo della Romagna, sui ritmi del’orchestra di Mirco Gramellini (foto). Una serata unica nel suo genere, coordinata da Mirco Ermeti delle Sirene Danzanti, Fabio Stefanelli di New Dance Club e Stefano Bandoli di Formazione Danza Romagna, con il supporto di Giordano Sangiorgi di Materiali Musicali, per coordinare momenti di musica e ballo e di premi per le migliori scuole e i migliori ballerini presenti in un unico e straordinario appuntamento che farà diventare Cervia il centro della Romagna della grande tradizione del folklore emiliano-romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

