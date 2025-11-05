PISTOIA Lo spiraglio di sole, e di bel tempo, che si è dissipato sulla città nella giornata di ieri, è stato il messaggio limpido per fare da contenitore alla cerimonia che si è tenuta, di buon mattino, in piazza San Francesco di fronte al Monumento ai Caduti organizzata dalla Prefettura e dal Comune con il 183° Reggimento Paracadutisti "Nembo" in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Nutrito il pubblico presente, non solo istituzionale, che ha voluto partecipare dal vivo ad un momento importante per la collettività, facendo riferimento ad una data storica di spessore per il Paese e come segno di vicinanza, di rispetto e di orgoglio nei confronti di chi, ogni giorno, lavora ed è in servizio per garantire la sicurezza nelle nostre strade e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cerimonie del 4 Novembre. Corona in onore dei Caduti