Oggi ricorre il terzo anniversario della scomparsa del tenore Daniele Barioni, avvenuta nel 2022. Per celebrarne la memoria, al cimitero di Copparo alle 11, si terrà un momento di commemorazione alla presenza delle autorità civili, dei cittadini e dei componenti dell’Associazione culturale Amici di Daniele Barioni. Nato il 6 settembre 1930 e figlio di agricoltori copparesi, sin da piccolo Barioni scoprì la propria passione per il canto, incoraggiata dalla madre Wanda. E a 18 anni lasciò Copparo con destinazione Milano, per studiare canto: nel capoluogo lombardo debuttò nel 1954 nella Cavalleria Rusticana di Mascagni, sul palcoscenico del Teatro Nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerimonia in memoria di Barioni. Il tenore che incantò New York