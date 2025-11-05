Centro di raccolta di Avellino avviata attività di verifica
Si comunica che è in corso un’attività di verifica dello stato dei luoghi dell’area adibita a Centro di Raccolta Provvisorio sita nel Comune di Avellino in Via Pianodardine s.n.c, nella materiale disponibilità della De Vizia Transfer S.p.A. Tanto si è reso necessario a seguito dell’Ordinanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
