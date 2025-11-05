Centri per l’impiego Figuccia | Prorogare la graduatoria degli idonei dell’ultimo concorso
"Per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione siciliana, chiediamo al dipartimento regionale della Funzione pubblica di prorogare la graduatoria, che scade a dicembre, degli idonei al concorso del 2021”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
