Centri per l’impiego Figuccia | Prorogare la graduatoria degli idonei dell’ultimo concorso

Palermotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione siciliana, chiediamo al dipartimento regionale della Funzione pubblica di prorogare la graduatoria, che scade a dicembre, degli idonei al concorso del 2021”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

