Centrale e petrolchimico | non tutti i lavoratori dell' indotto hanno certezze sul futuro

Brindisireport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Crisi industriale, non tutti i lavoratori dell'indotto della centrale “Federico II” e del petrolchimico, specie del settore metalmeccanico appaltatore, hanno a oggi chiare certezze sul loro futuro occupazionale. L'ennesimo allarme viene lanciato oggi, mercoledì 5 novembre 2025, dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

