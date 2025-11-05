Centosei anni della signora Erminia testimone di un secolo tra la Carnia e Pisa

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri per il suo 106° compleanno alla signora Erminia Digianantonio, nata il 1° novembre 1919. L'assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno l'ha raggiunta presso la residenza per anziani dove la signora vive a Pisa. In questa speciale occasione, l'assessore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

