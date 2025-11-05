Centenario di Vittorio Dini | giornata di studi tra memoria e ricerca

Arezzo, 5 novembre 2025 – Nel centenario della nascita di Vittorio Dini (1925–2018), illustre sociologo aretino e docente dell’ Università di Siena, fondatore dell’Istituto Interregionale di Studi e Ricerche della Civiltà Appenninica, sabato 8 novembre 2025 si terrà a Sestino (AR), alle ore 15.30 presso il Teatro Pilade Cavallini, una giornata dedicata alla sua figura e alla sua eredità scientifica e civile. L’evento, dal titolo “In ricordo di Vittorio Dini”, è organizzato dall’Istituto Interregionale, dall’Università di Siena e dall’Università di Urbino Carlo Bo, con il patrocinio dei Comuni di Sestino e Monterchi e la collaborazione della Fondazione Brunangelo e Beatrice Bigi e del K-OAr – CLARIN Knowledge Centre for Oral Archives in Italy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

