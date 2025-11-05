Cena spettacolo Confessioni | un' esperienza teatrale immersiva
Un viaggio nel lato oscuro dell'animo umano attraverso confessioni teatrali che lasciano il segno. Appuntamento venerdì 21 novembre a Rastignano.Dopo il sold out delle date di luglio e settembre, torna a Bologna "Confessioni", la cena spettacolo che sta conquistando il pubblico con la sua formula. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Questo #Sabato 8 novembre una cena spettacolo in stile Joo Box con lo staff Eventi Over 30. Vieni in comitiva è richiedi la tua canzone da cantare in gruppo con gli amici. Le esibizioni migliori saranno premiate. Cena alla carta o possibilità di giropizza a 15€ p - facebook.com Vai su Facebook
"Confessioni" multimediali, esperienza davvero innovativa - 15, il teatro La Rondinella di Montefano ospiterà "Confessioni", una commedia multimediale liberamente tratta da “Delitti Esemplari”... Si legge su ilrestodelcarlino.it