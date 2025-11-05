Cecilia Rodriguez a 20 giorni dal parto mostra la ' pancia' | Piano piano ora non faccio diete Poi svela il regalo di De Lellis

A venti giorni dalla nascita della piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez è tornata a parlare con i suoi follower del suo stato fisico e del percorso post parto. La sorella minore di Belen, poco prima del parto aveva rivelato di aver preso qualche chilo durante la gravidanza ma di aver vissuto. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

L’emozione di diventare mamma per la prima volta Cecilia Rodriguez si sta godendo i primi attimi d’amore insieme alla sua piccola Clara Isabel #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

"Cecilia Rodriguez" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Cecilia Rodriguez a 20 giorni dal parto mostra la 'pancia': "Piano piano, ora non faccio diete". Poi svela il regalo di De Lellis - A venti giorni dalla nascita della piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez è tornata a parlare con i suoi follower del suo stato fisico e del percorso post parto. Secondo today.it

Cecilia Rodriguez in tailleur: total black al primo evento dopo la nascita di Clara Isabel - Look total black con dettagli gioiello per Cecilia Rodriguez, che ha preso parte a un evento a due settimane dal parto: è nata la prima figlia Clara Isabel ... Lo riporta fanpage.it

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez incantano: la prima uscita pubblica insieme dopo la gravidanza - Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis: dopo il parto, tornano in pubblico più splendenti che mai. Scrive donnaglamour.it