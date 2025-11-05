Una coppia della Virginia ha denunciato gravi disservizi durante il proprio matrimonio, tenutosi l’11 ottobre 2024 presso Buttercups Home, una struttura affittata su Airbnb a Portsmouth. Secondo quanto riferito dalla sposa Maggie Reed e dal marito Tyler Smithhart all’emittente locale WAVY 10, il giorno dell’evento sarebbe stato segnato da problemi tecnici, scarsa manutenzione e intrusioni di estranei. La coppia aveva firmato il contratto per l’affitto del luogo nell’ aprile del 2024, circa 18 mesi prima del matrimonio, versando 5.000 dollari per l’utilizzo dell’immobile e un deposito cauzionale di 750 dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un’infestazione di formiche e siamo senza acqua ed elettricità. Ho pagato 5mila dollari per questo posto”: sposa denuncia i disservizi durante il matrimonio