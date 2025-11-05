C' è tempo per iscriversi all' Albo degli scrutatori del Comune di Vecchiano
Fino al prossimo 30 novembre è possibile presentare domanda per essere iscritti nell'albo degli scrutatori del Comune di Vecchiano. Per iscriversi è necessario essere residenti nel territorio comunale. Chi ha già presentato domanda negli anni scorsi non deve ripeterla. Le domande devono essere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
