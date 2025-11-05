Individuare scenari possibili e azioni concrete per migliorare lo stato di salute del Lago Trasimeno è l’obiettivo di “ Ogni goccia conta!“. L’iniziativa, alla sua prima edizione, è stata presentata ieri nella sala Giunta regionale dell’Umbria dal Movimento popolare “Il Lago al Centro”, una realtà apartitica finanziata dai cittadini, che risponde all’urgenza di agire dopo oltre vent’anni di immobilismo e le polemiche sulla ripresa delle manutenzioni. L’idea, illustrata da Marcello Berioli e Marco Cardinali, nasce dalla necessità di un confronto risolutivo. "Tornare a fare interventi è il nostro primo obiettivo – hanno spiegato – ed è giunto il momento di mettere a sistema le varie iniziative, interrogandoci ad esempio sull’opportunità di ripristinare un Consorzio di Bonifica ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è “Ogni goccia conta!“. Per migliorare la salute del lago Trasimeno