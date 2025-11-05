C' è il Genoa nel presente di ' Capitan futuro'

AGI - Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi per sostituire l'esonerato Patrick Vieira. L'ex romanista è atteso a Genova nel pomeriggio per firmare l'accordo e domani dirigerà il primo allenamento. La presentazione si terrà nel fine settimana. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - C'è il Genoa nel presente di 'Capitan futuro'

