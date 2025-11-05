CdS – dall’Argentina può arrivare un rinforzo per Allegri

Justcalcio.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-05 11:19:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Il secondo posto in classifica dopo dieci giornate di campionato, in coabitazione con Inter e Roma, rappresenta già un traguardo rilevante per il Milan. I rossoneri vorrebbero rimanere aggrappati alle squadre di vertice fino a marzo, per poi giocarsela nel finale di stagione. Tuttavia la rosa di Allegri, attualmente composta solamente da 19 giocatori di movimento, potrebbe essere migliorata con il mercato di gennaio. Regalare due o tre pedine in più all’allenatore livornese sarebbe la mossa giusta per avere più chance di giocarsi il titolo fino all’ultimo turno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cds 8211 dall8217argentina pu242 arrivare un rinforzo per allegri

© Justcalcio.com - CdS – dall’Argentina può arrivare un rinforzo per Allegri

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cds 8211 Dall8217argentina Pu242