CdS – dall’Argentina può arrivare un rinforzo per Allegri
2025-11-05 11:19:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Il secondo posto in classifica dopo dieci giornate di campionato, in coabitazione con Inter e Roma, rappresenta già un traguardo rilevante per il Milan. I rossoneri vorrebbero rimanere aggrappati alle squadre di vertice fino a marzo, per poi giocarsela nel finale di stagione. Tuttavia la rosa di Allegri, attualmente composta solamente da 19 giocatori di movimento, potrebbe essere migliorata con il mercato di gennaio. Regalare due o tre pedine in più all’allenatore livornese sarebbe la mossa giusta per avere più chance di giocarsi il titolo fino all’ultimo turno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
"Rubiamo" a Carola Ochoa questa bella foto che arriva dall'Argentina. Più club, più di sport popolare, più sogni, più opportunità per i nostri giovani. Adelante! #sportpertutti #PeaceLoveRugby #amalovaleodiailrazzimo - facebook.com Vai su Facebook
Argentina – Corso per Formatori convocato dall’Équipe di Formazione del Cono Sud https://infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/25781-argentina-corso-per-formatori-convocato-dall-equipe-di-formazione-del-cono-sud… - X Vai su X