cdp sulle spine per saverio romano

Per l’ennesima volta Totò Cuffaro finisce nell’occhio del ciclone. Quello giudiziario. «Un altro faro su Cuffaro», mormorano in Sicilia, dove l’attività dell’ex governatore regionale non si è mai fermata. La richiesta di arresto della procura di Palermo che lo vede protagonista riguarda anche un altro democristiano di lunghissimo corso, Francesco Saverio Romano, come deuteragonista. E il tema è quello degli appalti. Tanto che a Roma, in via Goito, nel palazzone di Cdp, monta la preoccupazione proprio per colpa dell’ex ministro dell’Agricoltura finito nella bufera. Sì, perché Romano fa parte della Commissione parlamentare di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti, che “sorveglia” sull’operato di Cdp. 🔗 Leggi su Lettera43.it

