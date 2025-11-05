Cattedra Uffizi lezione in museo con filosofo Giorgio Agamben

(Adnkronos) – Torna, per il suo secondo anno 'accademico' Cattedra Uffizi, corso gratuito ed aperto a tutti proposto dal principale complesso museale fiorentino. Questa edizione avrà un docente d'eccezione: si tratta del grande filosofo Giorgio Agamben, noto in tutto il mondo per l'originalità dei suoi studi, tra i vari argomenti, nei campi di estetica, linguistica, .

cattedra uffizi lezione museoTorna la “Cattedra Uffizi”: lezioni gratuite con il filosofo Giorgio Agamben - Il corso gratuito e aperto a tutti promosso dalle Gallerie degli Uffizi avrà come docente uno dei filosofi italiani più conosciuti e influenti a livello internazionale. Da rainews.it

cattedra uffizi lezione museoCattedra Uffizi, lezione in museo con filosofo Giorgio Agamben - Torna, per il suo secondo anno 'accademico' Cattedra Uffizi, corso gratuito ed aperto a tutti proposto dal principale complesso museale fiorentino. Riporta adnkronos.com

Cattedra Uffizi: il museo fiorentino diventa un’aula aperta a tutti - Un corso “accademico”, nel segno della ricerca e della divulgazione, in una sede d’eccezione: le Gallerie degli Uffizi diventano un’aula aperta al pubblico, luogo non solo di conservazione ma anche di ... Da exibart.com

