Cattedra Uffizi lezione in museo con filosofo Giorgio Agamben

(Adnkronos) – Torna, per il suo secondo anno 'accademico' Cattedra Uffizi, corso gratuito ed aperto a tutti proposto dal principale complesso museale fiorentino. Questa edizione avrà un docente d'eccezione: si tratta del grande filosofo Giorgio Agamben, noto in tutto il mondo per l'originalità dei suoi studi, tra i vari argomenti, nei campi di estetica, linguistica, . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

News recenti che potrebbero piacerti

La Madonna del bucato 1620 di Lucio Massari Galleria degli Uffizi Firenze “Maria lavava, Giuseppe stendeva…” Quanti di voi si ricordano questa filastrocca? Il soggetto di questo dipinto sembra proprio illustrare la famosa ninna nanna che vi cantavano i nonn - facebook.com Vai su Facebook

Torna la “Cattedra Uffizi”: lezioni gratuite con il filosofo Giorgio Agamben - Il corso gratuito e aperto a tutti promosso dalle Gallerie degli Uffizi avrà come docente uno dei filosofi italiani più conosciuti e influenti a livello internazionale. Da rainews.it

Cattedra Uffizi, lezione in museo con filosofo Giorgio Agamben - Torna, per il suo secondo anno 'accademico' Cattedra Uffizi, corso gratuito ed aperto a tutti proposto dal principale complesso museale fiorentino. Riporta adnkronos.com

Cattedra Uffizi: il museo fiorentino diventa un’aula aperta a tutti - Un corso “accademico”, nel segno della ricerca e della divulgazione, in una sede d’eccezione: le Gallerie degli Uffizi diventano un’aula aperta al pubblico, luogo non solo di conservazione ma anche di ... Da exibart.com